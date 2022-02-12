Вице-президент «Вест Хэма»: мы оштрафовали Зума на максимально возможную сумму

Вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэйди высказалась об общественном резонансе, возникшем из-за поступка защитника клуба Курта Зума.
Ранее в сети появилось видео, в котором Зума издевается над своим котом. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало питомцев футболиста и доставило их на осмотр к ветеринару. Они останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подало жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс.
«Действиям Курта Зума нет никаких оправданий. Я, как и все, кто посмотрел видео, была шокирована увиденным.
Поведение Курта никоим образом не соответствовало стандартам и ценностям, которых мы в «Вест Хэме» придерживаемся, и, конечно, ценностям нашей страны, в которой так любят домашних животных. Мы безоговорочно осуждаем его действия и никогда не будем оправдывать любую форму жестокости по отношению к животным.
Мы действовали максимально быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму», – цитирует Брэйди Daily Mail.
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