«Норвич Сити» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 12 февраля, состоится матч «Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери – Тони Харрингтон.
«Манчестер Сити» набрал 60 очков в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (17) находится на 18-м месте в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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