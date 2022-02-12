Ондуа: с детства мечтал играть за Россию. От сборной Камеруна я отказался

Полузащитник «Ганновер 96» Гаэль Ондуа заявил, что отказался от приглашения сборной Камеруна и мечтает играть за сборную России.



– Недавно закончился Кубок Африки. Ты бы в теории мог поехать туда со сборной Камеруна?

– Если бы согласился на вызов в сборную Камеруна, то да. Меня туда приглашали, но я отказался.



– Почему?

– Потому что с самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу поблагодарить Россию своей игрой за сборную – за всё то, что она для меня сделала.



– Что тебе необходимо сделать, чтобы тренерский штаб обратил на тебя внимание?

– Пахать! Я знаю, что каждый новый матч – это шанс заявить о себе. Что себя нужно отдавать не на 100, а на 200%. Также знаю, что большинство сборников за исключением нескольких футболистов играют в России. Так что мне надо работать вдвойне, помогать своей команде и делать всё, чтобы она поднималась выше и выше.



– Ты говорил о своей культурной связи с Россией: делал в «Инстаграме» пост к 9 Мая, завёл телеграм-канал на русском языке, рассказывал, что слушаешь Михаила Круга. У тебя русская жена. Давай добавим ещё один, но неочевидный факт.

– Один из любимых фильмов нашей семьи – «Офицеры». И мы с родителями любим фотографироваться с памятником героям этого фильма на Фрунзенской набережной, — рассказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.