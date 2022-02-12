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Футболист «Ганновера» рассказал о мечте открыть детский дом в России

Футболист «Ганновера» рассказал о мечте открыть детский дом в России
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Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, начинавший карьеру в России, рассказал о своей мечте.

«С детства люблю атлетичный и быстрый футбол Германии. Теперь я уже здесь, так что новая мечта – выигрывать титулы и получить свой шанс в сборной России. Вне футбола? Как можно больше оберегать детей, которые растут без родителей. Развивать свой детский дом в Камеруне и открыть ещё один в России. Хочу, чтобы дети всего мира улыбались!» — рассказал Ондуа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

26-летний Ондуа начинал карьеру в московском «Локомотиве», откуда в дальнейшем перешёл в академию ЦСКА. Также полузащитник выступал в составе датского «Вайле», украинской «Зари», «Анжи» и швейцарского «Серветта». С августа 2021 года Ондуа выступает за «Ганновер».

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