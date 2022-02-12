Ондуа: в интернате «Локо» все дети хотели общаться, некоторые просили до меня дотронуться

Полузащитник «Ганновер 96» Гаэль Ондуа рассказал о времени, проведённом в академии московского «Локомотива».



— Как и с кем ты общался, с кем дружил?

– Для людей в России я всегда был интересен потому, что многие из них никогда не видели чернокожих. Когда я жил в интернате «Локомотива», все дети – особенно младшие – хотели со мной общаться, некоторые просили до меня дотронуться. Для воспитателей и в «Локомотиве», и в ЦСКА я был «наш мальчик», меня любили тренеры – все они были для меня как родители.



Мама братьев Миранчуков Елена Юрьевна меня поддерживала, относилась ко мне, как к своему ребёнку: следила, чтобы я вовремя ел и тепло одевался зимой. Тётя Алла и дядя Рафик – родители другого воспитанника «Локо» Аршака Коряна – также постоянно помогали. Жили мы очень дружно, счастливо и все вместе: ребята с Кавказа, русские, украинцы. Запомнил эти времена навсегда!



Как и то, что в один из дней рождения, когда мне исполнилось 14 или 15 лет, мои родители находились в Камеруне. И тогда мой первый тренер Сергей Полстянов забрал меня к себе домой: устроил праздник и подарил бутсы (качественных у меня тогда не было). Это был очень трогательный момент! — рассказал Ондуа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.