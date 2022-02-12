Хави: Дембеле — игрок «Барселоны». Он поможет команде

Главный тренер «Барселоны» Хави встал на защиту нападающего команды Усмана Дембеле.
«Усман — игрок «Барселоны». Он поможет команде и обязательно сыграет. Это закрытая тема. Я хотел дать Дембеле несколько минут с «Атлетико», но обстоятельства не позволили это сделать», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, контракт Дембеле истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
«Барселона» обыграла «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги:
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