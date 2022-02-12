Дюков назвал основную проблему с футбольными специалистами в России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал главную проблему с отечественными футбольными специалистами.
«Если говорить о футбольных специалистах, то основная проблема сегодня — недостаточное количество высококвалифицированных кадров. Два года назад была создана Академия РФС. Она взяла на себя реализацию всех образовательных инициатив в российском футболе: подготовка тренеров, подготовка судей и подготовка широкого круга иных профессионалов и специалистов, задействованных в футболе.
Если говорить о тренерском обучении, то эти два года ушли на то, чтобы целиком пересмотреть систему образования и привести её в соответствие с требованиями тренерской конвенции УЕФА, международными стандартами, а также федеральным государственным образовательным стандартом.
Недавно было подписано соглашение с Французской федерацией футбола, которой мы очень благодарны за содействие и поддержку. Мы знаем, что французский футбол сейчас находится в числе лидеров, у них сильная тренерская школа и подготовка резерва. Это полезный и для нас, и для них обмен опытом», — цитирует Дюкова официальный сайт Российского футбольного союза.
- 12 февраля 2022
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