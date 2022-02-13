«Атлетико» установил антирекорд по пропущенным голам в Ла Лиге при Симеоне
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Мадридский «Атлетико» пропустил от «Хетафе» три мяча в первом тайме матча 24-го тура испанской Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне пропустили в нынешнем розыгрыше чемпионата 33-й мяч. Это антирекорд команды при аргентинском специалисте в Ла Лиге. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».
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51-летний Симеоне тренирует испанскую команду с декабря 2011 года. Его действующее соглашение с «Атлетико» истекает летом 2024 года. Отметим, что чемпионат Испании проводится в 38 турах. В настоящее время мадридский клуб с 37 очками в 23 турах занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от «Барселоны» на одно очко.
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