«Барселона» хочет подписать форварда «Бетиса». Каталонцы готовы заплатить € 60 млн

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир может сменить команду. В услугах 28-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.
По информации источника, француз нравится президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте. «Барса» готова заплатить за трансфер футболиста € 60 млн. При этом «Бетис» хочет получить за переход Фекира € 80 млн.
Француз выступает за «Бетис» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Фекир сыграл в 21 матче, в котором забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:
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