Аллегри — о встрече с «Аталантой»: важный, но не решающий матч

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 25-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».
«Это борьба за 4-е место. Важный, но не решающий матч. Хорошая встреча. «Аталанта» на протяжении многих лет показывала, что способна бороться за самые высокие позиции. Они будут обозлены после поражения в Кубке Италии. Нам нужно показать выступление на высоком уровне. Мы всегда должны совершенствоваться. В футболе необходим баланс. Да, мы сейчас переживаем хороший период, но нужно постоянно сосредотачиваться на том, что мы делаем», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Ювентус» состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 22:45 мск.
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