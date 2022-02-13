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«Это чистая фантазия». В «Аталанте» опровергли интерес к Диего Косте и Пелле

«Это чистая фантазия». В «Аталанте» опровергли интерес к Диего Косте и Пелле
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Директор «Аталанты» Умберто Марино опроверг подписание командой нападающего на замену травмированному Дувану Сапате.

«Есть фальшивые новости о Диего Косте. Это чистая фантазия. Мы не подписываем ни Косту, ни Грациано Пелле на замену Сапате», — приводит слова Марино журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой Кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Ранее футболист выступал также в составе лондонского «Челси», испанского «Атлетико» и ряда других клубов.

36-летний Пелле также находится без клуба после ухода из «Пармы» летом 2021 года.

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