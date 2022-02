С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Но очередном заседании палаты РФС по разрешению споров с футбольного клуба «Химки» был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Также было утверждено мировое соглашение подмосковного клуба с экс-футболистом Аршаком Коряном, который требовал выплатить ему долги по зарплате и премиальным.

«Удовлетворить ходатайства футболиста-профессионала Аршака Коряна и АНО «ФК «Химки» об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам). Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу.

Удовлетворить заявление ФК «Химки» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам ФК «СКА-Хабаровск» vs. ФК «Химки», Тихонов vs. ФК «Химки», ФК «Чертаново» vs. ФК «Химки». В связи с исполнением ФК «Химки» решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК «Химки», наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — приводит текст решения официальный сайт РФС.