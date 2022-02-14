УЕФА не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

В пресс-службе УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УЕФА.

Ранее появилась информация, согласно которой финал еврокубка может быть перенесён в другое место в случае ухудшения политической ситуации между Россией и Украиной.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 запланирован на 28 мая 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент завершён групповой этап турнира. В 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся следующие пары: «РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия), «Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия), «Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды), «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция), «Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия), «Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания).