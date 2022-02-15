Г. Невилл: не хочу даже представлять, что руководство «МЮ» прислушивается к игрокам

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о проблемах в клубе.

«В прошлом сезоне я очень хвалил дух и сплочённость команды. Это не был успешный сезон, учитывая поражение в финале Лиги Европы по пенальти, но команда финишировала второй в Премьер-лиге, и футболисты были едины. Это была группа игроков, которая начинала мне нравится. Теперь я снова очень далёк от симпатий к ним, потому что смотрю на поле и вижу, что некоторые из игроков определённо растеряли всю уверенность. Также есть игроки, которые просто не хотят выкладываться.

Команда выглядит вялой, не видно, что у неё есть достаточно качества, чтобы выигрывать матчи. Нужно что-то менять и делать это как можно скорее. Ты кладёшь в суп множество ингредиентов, и иногда невозможно понять, какой именно портит вкус всего блюда. Ты уже не можешь определить, какой был свежий, а какой испорченный. В прошлом сезоне я чувствовал, что они близки к тому, чтобы побороться за титул, сейчас же есть ощущение, что они как никогда далеки от того, чтобы претендовать на чемпионство.

Если совет директоров выбрал Почеттино, они должны его назначить, но не потому, что так хотят игроки. Я не хочу даже на секунду представлять, что в правлении кто-то прислушивается к тому, что там говорят игроки в раздевалке. Сейчас у каждого из них есть есть свои пиар-машины, которые работают в социальных сетях при содействии их агентов. Мне это никогда не нравилось, но вся эта неразбериха сейчас происходит за кулисами «Манчестер Юнайтед», — цитирует Невилла Sky Sports.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

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