Орещук: скриньте — через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, в каких компонентах московский клуб превзойдёт «Зенит» в ближайшие годы.

«То, как быстро развивается «Динамо» и как правильно развивается «Динамо», поверьте мне… Как говорят в «Твитере»: «скриньте» – через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». По функционалу, академии, скаутинг 100% будет выше. По результату, может, «Зенит» ещё будет выше, потому что «Зенит» может больше себе позволить на затраты по футболистам», — сказал Орещук в видео на YouTube-канале oSporteTV.

После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков.