Пике посоветовал Лапорте не продлевать контракт с Месси, ссылаясь на финансовый фэйр-плей

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может быть причастен к уходу нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.



Как сообщает El Pais, испанец советовал президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте не продлевать контракт с форвардом. «Без Лео проблема с финансовым фэйр-плей будет решена», — сказал Пике.



Напомним, 10 августа 2021 года Месси заключил с «Пари Сен-Жермен» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа 2021 года «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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