Яковлев рассказал, чем его удивил новичок ЦСКА Языджи

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев отметил умение полузащитника Юсуфа Языджи в исполнении стандартных положений.
«Удивил Юсуф в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. Это его самые выраженные качества. Для таких ударов, подач нужен определённый талант. Но если эти качества не развивать, талант так и останется талантом. Безусловно, это заслуга самого Юсуфа, что он так мастерски исполняет стандарты. Видно, что он работал над ними не один год — всё время оставался после тренировок, бил по воротам.
Есть ли шанс победить Юсуфа? Это смотря кто в воротах. Если Тороп или Боков — будет ничья, все забьют (смеётся). Причём абсолютно все, кто бы ни бил, как и откуда. Если без шуток — можно побороться с Юсуфом, но будет очень тяжело, потому что он действительно умеет это делать», — приводит слова Яковлева пресс-служба ЦСКА.
- 15 февраля 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:42
-
22:31
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:13
-
21:54
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:31
-
20:15
-
20:15
-
19:58
-
19:58