Яковлев рассказал, чем его удивил новичок ЦСКА Языджи

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев отметил умение полузащитника Юсуфа Языджи в исполнении стандартных положений.



«Удивил Юсуф в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. Это его самые выраженные качества. Для таких ударов, подач нужен определённый талант. Но если эти качества не развивать, талант так и останется талантом. Безусловно, это заслуга самого Юсуфа, что он так мастерски исполняет стандарты. Видно, что он работал над ними не один год — всё время оставался после тренировок, бил по воротам.



Есть ли шанс победить Юсуфа? Это смотря кто в воротах. Если Тороп или Боков — будет ничья, все забьют (смеётся). Причём абсолютно все, кто бы ни бил, как и откуда. Если без шуток — можно побороться с Юсуфом, но будет очень тяжело, потому что он действительно умеет это делать», — приводит слова Яковлева пресс-служба ЦСКА.