«Спортинг» — «Манчестер Сити»: Фоден довёл счёт до разгромного

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Спортинг» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). К 33-й минуте счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».

На 32-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден довёл счёт до разгромного. Нападающий «горожан» Рияд Марез от правого края штрафной низом прострелил во вратарскую, Фоден из борьбы выскочил на мяч и пробил в ближний угол ворот.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».