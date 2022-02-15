«Спортинг» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва оформил дубль

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Спортинг» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). К перерыву счёт 4:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».

На 44-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оформил дубль. Форвард «горожан» Рахим Стерлинг побежал за мячом после заброса в штрафную, потом остановился, поднял голову и сделал пас в центр под удар Силвы, который через рикошет направил мяч в ближний угол ворот. Ранее хавбек отличился на 17-й минуте матча.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».