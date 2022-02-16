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Месси повторил антирекорд Анри по количеству нереализованных пенальти в Лиге чемпионов

Месси повторил антирекорд Анри по количеству нереализованных пенальти в Лиге чемпионов
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34-летний аргентинский нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси, не сумевший реализовать пенальти на 62-й минуте домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:0), близок к тому, чтобы обновить один из антирекордов турнира. Об этом сообщает MisterChip в «Твиттере».

Как отмечает источник, этот 11-метровый стал уже пятым нереализованным для Месси в 23 попытках. Таким образом, он повторил антирекорд экс-нападающего лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри. По четыре раза не смогли забить с точки – Серхио Агуэро и Руд Ван Нистелрой.

Всего за карьеру Месси провёл 436 матчей, в которых забил 679 голов, из которых 182 стали победными, а 84 – были забиты с пенальти.

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