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«Барселона» намерена подписать летом де Лигта или де Врея

«Барселона» намерена подписать летом де Лигта или де Врея
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«Барселона» планирует летом подписать нового центрального защитника, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, каталонский клуб рассматривает на эту позицию двух представителей сборной Нидерландов. Клубу интересны Стефан де Врей из «Интера» и Маттейс де Лигт из «Ювентуса».

Также клуб намерен подписать центрального полузащитника Франка Кессье из «Милана» в качестве свободного агента.

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года, перейдя в итальянский клуб из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне голландский защитник всего забил один гол в 20 матчах чемпионата Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 65 млн.

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