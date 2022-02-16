Защитник «Зенита» Чистяков высказался о предстоящем матче с «Бетисом» в Лиге Европы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с испанским «Бетисом».



«Я слежу за турнирной таблицей чемпионата Испании. Ну, там игроки, конечно, хорошие. Тот же Каналес впереди. Португалец этот, опорничек, Вильям Карвалью. То есть игроки там мирового уровня.



Будет непросто. Ну и таблица Ла Лиги говорит сама за себя», — цитируют Чистякова «Известия».



Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).



В январе стало известно, что «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым на февральских матчах «Газпром Арена» может быть заполнена наполовину.