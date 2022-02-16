Хави — о 100 днях на посту тренера «Барселоны»: кажется, прошло 100 лет

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свои 100 дней на посту наставника каталонского клуба.



«Кажется, прошло 100 лет, потому что случались непредвиденные ситуации, коронавирус, зимнее трансферное окно. Вы уже знаете, что я настоящий «куле», и я пытаюсь вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает находиться. Есть ещё над чем поработать. Сейчас не лучший период для клуба с финансовой точки зрения, но я думаю, это заставляет нас расти как личности. Мы поднимаемся на более высокие позиции в лиге, что говорит о том, что мы на правильном пути, об этом говорят и результаты», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.



Напомним, Хави возглавил «Барселону» в прошлом году. Каталонский клуб в 23 матчах набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.