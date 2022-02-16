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Хави — о 100 днях на посту тренера «Барселоны»: кажется, прошло 100 лет

Хави — о 100 днях на посту тренера «Барселоны»: кажется, прошло 100 лет
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свои 100 дней на посту наставника каталонского клуба.

«Кажется, прошло 100 лет, потому что случались непредвиденные ситуации, коронавирус, зимнее трансферное окно. Вы уже знаете, что я настоящий «куле», и я пытаюсь вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает находиться. Есть ещё над чем поработать. Сейчас не лучший период для клуба с финансовой точки зрения, но я думаю, это заставляет нас расти как личности. Мы поднимаемся на более высокие позиции в лиге, что говорит о том, что мы на правильном пути, об этом говорят и результаты», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в прошлом году. Каталонский клуб в 23 матчах набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.

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