Иван Обляков: ЦСКА — топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о возможном уходе из московского клуба.
«ЦСКА — топ-клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало.
Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда — возможно. Но мне здесь ещё есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень», — приводит слова Облякова Sport24.
Напомним, Обляков перешёл в московский ЦСКА из «Уфы» в 2018 году. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи.
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