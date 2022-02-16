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Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво пропустит матч 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом»

Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво пропустит матч 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом»
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Вратарь «Бетиса» и сборной Чили Клаудио Браво пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Зенитом», сообщает La Tercera.

Футболист вернулся к тренировкам на поле вчера, 15 февраля, накануне вылета «Бетиса» в Россию. Браво не сыграет с «Зенитом» и вернётся в строй через две недели.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

В январе стало известно, что «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым на февральских матчах «Газпром Арена» может быть заполнена наполовину.

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