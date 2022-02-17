Хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт обновил рекорд клуба в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Интер» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). К 52-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Ливерпуль».



В стартовый состав мерсисайдцев на эту встречу попал полузащитник Харви Эллиотт. Таким образом, хавбек, вышедший на поле в возрасте 18 лет и 318 дней, стал самым молодым футболистом в истории «Ливерпуля», попавшим в старт на игру Лигу чемпионов или Кубка европейских чемпионов.



Ранее этот рекорд принадлежал защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду, который в возрасте 18 лет и 354 дней играл с первых минут в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1) в 2017 году.