«Интер» — «Ливерпуль»: Фирмино открыл счёт

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 миланский «Интер» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). К 77-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Ливерпуль».

На 75-й минуте встречи счёт открыл бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Результативную передачу отдал шотландский защитник мерсисайдского клуба Эндрю Робертсон.

Напомним, миланский «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с мадридским «Атлетико», «Порту» и «Миланом».