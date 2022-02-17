Пети: Месси пора на скамейку. Он тень самого себя периода игры в «Барселоне»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети считает, что аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси следовало бы посадить на скамейку запасных.



«Сегодня это только тень того Месси, которого мы знали по игре за «Барселону». Но когда я вижу, что происходит в «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду… Мне трудно критиковать Роналду, и все же Ральф Рангник отправил его на скамейку запасных. После этого он забил на «Олд Траффорд» (португалец помог «МЮ» обыграть «Брайтон» со счётом 2:0 ). Может быть, подобное оказало бы услугу Месси, но согласится ли он на неё?», — приводит слова Пети RMC Sport.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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