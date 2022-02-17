Полузащитник «Ливерпуля» получил предложения от двух клубов АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер предстоящим летом может покинуть команду. 36-летний футболист получил предложения от двух клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, «Ливерпуль» работает над продлением контракта с Милнером до 2023 года. Текущее соглашение английского полузащитника истекает в конце сезона.



Милнер стал футболистом «Ливерпуля» в 2015 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Милнер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.

«Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» в 25-м туре чемпионата Англии:

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