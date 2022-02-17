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Салах забил в Лиге чемпионов в 8-м выездном матче «Ливерпуля» подряд

Салах забил в Лиге чемпионов в 8-м выездном матче «Ливерпуля» подряд
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил за команду в Лиге чемпионов в восьми выездных матчах подряд, сообщает УЕФА.

Свой очередной мяч 29-летний нападающий провёл в первом матче 1/8 финала турнира сезона 2021/2022 с «Интером», который состоялся в Милане и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Автором первого гола гостей стал на 75-й минуте Фирмино, а на 83-й отличился Салах.

Также сообщается, что Салах забил 12 голов в последних 12 матчах Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Салах принял участие в 29 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

Ответная встреча «Ливерпуля» и «Интера» пройдёт 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 23:00 мск.

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