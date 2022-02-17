Гендиректор «Металлиста 1925»: наши легионеры не знают о возможном вторжении РФ в Украину

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал об атмосфере в харьковской команде на фоне конфликта Украины с Россией.

«У нас совершенно спокойная обстановка. Паники в глазах нет, никто из легионеров не подходил, не жаловался на судьбу. Нет никаких волнений по поводу возможного вторжения. Боюсь предположить, но кажется, что они здесь, на сборе в Турции, никакой подобной информации не получают. Наши информационные каналы они не читают. Для них все на уровне слухов. Впрочем, ни ко мне, ни к кому-то еще из руководителей не обращались с просьбами об их перемещении в Бразилию, возвращении на родину.

Украинцы у нас очень бодрые ребята, с сильным духом, они все это, похоже по внешним признакам, переводят в шутки. И, конечно, до конца никто не хочет верить в такую возможность. В сложившуюся ситуацию и к чему это может привести. Но украинцы, в первую очередь, поддерживают себя, своих партнеров по команде. Никаких проблем вообще не наблюдаем. Все готовятся к старту чемпионата, все понимают, что старт будет очень трудным. Футболисты полностью сконцентрированы на тренировочном процессе. Никаких проблем нет у них никаких плохих ожиданий от возвращения в Украину.

Соответственно, никто ни с какими просьбами по прекращению контрактов не обращался. Эта тема внутри коллектива не особо обсуждается. Грубо говоря, футболисты сейчас изолированы от этого процесса. Когда общаются с родными, как они нам говорят, тоже эти темы не обсуждают. Соответственно нет ничего такого, что может повлиять на их дальнейшую работу в нашем клубе. Негатива никакого нет. У футболистов все хорошо, они продолжают работать. Начинается последняя стадия подготовки на собрании. Им сейчас стало гораздо легче в физическом плане. Соответственно, раскрепостились в эмоциональном плане и это влияет на их настроение.

Относительно вторжения. Мне лично даже не хочется обсуждать эту тему. Делать какие-то посылки во вселенную. Могут или не могут. Прежде всего я хотел бы выразить благодарность нашим военным, вселяющим уверенность в нас. Я уверен, что у нас достаточно сил, средств и инструментов, чтобы отразить любую атаку. Мы достаточно сильная нация, очень сильная страна. Мы находимся на своей земле, теоретические захватчики не должны нас пугать. Тем более что цивилизованный мир должен отреагировать на это должным образом. Если у кого-то есть мысли, что нас можно так легко обидеть, я бы на их месте придержал лошадей и даже не думал двигаться в нашу сторону – могут получить по зубам.

Относительно работы клуба – все хорошо. Все работы проходят в штатном режиме. Работники нашей тренировочной базы в Высоком неделю назад начали готовить поле. Расчистили снег, закрыли поле специальным покрытием. Готовят тренировочное поле, которое у нас с подогревом, все делают для того, чтобы футболисты по возвращении из Турции последнюю неделю перед обновлением чемпионата провели на поле с натуральным покрытием. Нам это все удается. Весь наш персонал сейчас максимально вовлечен в подготовку быта и тренировочного процесса команды. Все нормально», — приводит слова Неделина Tribuna.com.