Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Олимпиакос». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ротор» заключил контракт с обладателем Кубка России в составе «Тосно»

«Ротор» заключил контракт с обладателем Кубка России в составе «Тосно»
Комментарии

«Ротор» подписал соглашение с защитником Виталием Шаховым, который находился в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба волгоградской команды на официальном сайте.

31-летний футболист ранее выступал за дубль «Кубани» (Краснодар), в «Торпедо» (Армавир), «Черноморце» (Новороссийск), «Факеле» (Воронеж), «Томи» (Томск), ФК «Тосно», «Оренбурге» и «Тамбове». Первую часть нынешнего сезона Шахов провёл в калининградской «Балтике».

В составе «Тосно» Шахов в 2018 году стал обладателем Кубка России. Всего за профессиональную карьеру Шахов принял участие в 174 матчах, в которых забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

«Ротор» после 25 туров Футбольной национальной лиги идёт на 17-м месте турнирной таблицы, набрав 24 очка.

Новость по теме
Нападающий «Ротора» Минаев рассказал о подготовке команды к возобновлению ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022