«Ротор» заключил контракт с обладателем Кубка России в составе «Тосно»

«Ротор» подписал соглашение с защитником Виталием Шаховым, который находился в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба волгоградской команды на официальном сайте.

31-летний футболист ранее выступал за дубль «Кубани» (Краснодар), в «Торпедо» (Армавир), «Черноморце» (Новороссийск), «Факеле» (Воронеж), «Томи» (Томск), ФК «Тосно», «Оренбурге» и «Тамбове». Первую часть нынешнего сезона Шахов провёл в калининградской «Балтике».



В составе «Тосно» Шахов в 2018 году стал обладателем Кубка России. Всего за профессиональную карьеру Шахов принял участие в 174 матчах, в которых забил 17 голов и отдал три голевые передачи.



«Ротор» после 25 туров Футбольной национальной лиги идёт на 17-м месте турнирной таблицы, набрав 24 очка.