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Защитник тульского «Арсенала» Александр Довбня перешёл в «Торпедо»

Защитник тульского «Арсенала» Александр Довбня перешёл в «Торпедо»
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26-летний защитник Александр Довбня, ранее выступавший за тульский «Арсенал», пополнил состав «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.

Довбня является воспитанником московского «Локомотива». В 2013 году стал победителем юношеского чемпионата Европы и юношеского чемпионата Европы в сезоне-2015/2016. Он провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге в составе «Локомотива». Также по ходу своей карьеры футболист выступал за «Этникос», «Пафос» и волгоградский «Ротор». В нынешнем сезоне защитник провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

26 февраля тульский «Арсенал» возобновит сезон в чемпионате России гостевым матчем с «Сочи». 2 марта «пушкари» во Владикавказе встретятся с «Аланией» в матче 1/8 финала Кубка России.

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