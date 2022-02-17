Быстров жёстко раскритиковал Чистякова после первого тайма игры с «Бетисом»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал второй пропущенный гол в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».



«Спросите у тренера, почему так встречают игроков «Бетиса». Спросите, что от них требует Семак. Чистяков, что это такое? Куда ты бежишь? Между ног мяч пролетает! Блокируй удар. Если тебя так легко проходят, то тебе нечего делать в Европе», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».



Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречается с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). К перерыву «Бетис» ведёт со счётом 3:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бетис».