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Магуайр прокомментировал слухи о конфликте с Роналду из-за капитанской повязки «МЮ»

Магуайр прокомментировал слухи о конфликте с Роналду из-за капитанской повязки «МЮ»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал слухи о конфликте с нападающим Криштиану Роналду из-за капитанской повязки.

«Я видел много ложных сообщений о «Манчестер Юнайтед», и это одно из них.

Не буду комментировать всё, что там написано, но этот вопрос нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены на воскресном матче с «Лидсом». Всем приятного дня», — написал Магуайр в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», но Магуайр не горит желанием отказываться от этого статуса. Игроки же обсудили возможную смену капитана. Гарри не хочет отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боится лишиться капитанского статуса навсегда.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»:

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