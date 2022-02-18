Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» после матча с «Бетисом»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам сине-бело-голубых после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).
«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», — написал Дзюба в «Инстаграме», прикрепив видео своего гола в ворота «Бетиса».
Напомним, 17 февраля «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:2. В составе российской команды голами отметились Артём Дзюба и Малком.
Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:35
-
14:34
-
14:09
-
13:59
-
13:54
-
13:38
-
13:23
-
13:14
-
12:58
-
12:54
-
12:36
-
12:35
-
12:16
-
11:59
-
11:41
-
11:39
-
11:16
-
11:10
-
10:57
-
10:39
-
10:32
-
10:18
-
10:06
-
09:50
-
09:45
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
07:32
Партнерский контент