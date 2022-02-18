Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» после матча с «Бетисом»

Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» после матча с «Бетисом»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам сине-бело-голубых после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

«Большое спасибо всем за поддержку! Атмосфера была классная! Надеемся, в ответном матче сможем победить», — написал Дзюба в «Инстаграме», прикрепив видео своего гола в ворота «Бетиса».

Напомним, 17 февраля «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:2. В составе российской команды голами отметились Артём Дзюба и Малком.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

Новость по теме
Дзюба вошёл в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022