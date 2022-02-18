Уткин: «Зенит» не проиграл «Бетису» в движении. Но пропускать 3 гола за тайм – неприлично

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).
«Благодаря отмене правила гостевого гола, поражение в один мяч – это поражение в один мяч, и не более того. То есть любая победа на выезде уже как минимум сравнивает счёт и восстанавливает равновесие.
Кроме того, «Зенит» очень приятное впечатление произвёл по движению. Он выдержал темп до конца игры. Многие называют замены Сергея Семака сумбурными. От части, с этим можно согласиться. Но мне представляется, что в первой игре после зимней паузы без сумбура сложно обойтись. Никто до конца не понимает, кто и на что способен.
«Зенит» не проиграл по движению «Бетису», который находится на пике сезона, хотя и без нескольких ведущих игроков. И даже имел возможности в конце вырвать ничью.
Но с другой стороны, пропускать три мяча дома за один тайм на собственном поле при большой поддержке болельщиков – это неприлично. Тем более, большинство мячей были пропущены «Зенитом» после собственных ошибок. «Зенит» проиграл и ошибался в матче с командой, против которой только собранность и могла привести к победе», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 18 февраля 2022
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