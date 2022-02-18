Уткин — о новом лимите на легионеров: теперь увидим, кто и как умеет управлять клубами

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Если говорить об изменении формата лимита на легионеров, которых можно будет иметь 8 на поле и 13 в заявке команд, при этом ещё 12 человек обязательно должны быть россиянами, а 4 из них – собственными воспитанниками. Мне кажется, что это очень позитивный шаг. По факту это практически отмена лимита на легионеров. Если их 13 в заявке, то куда ещё больше?
Опасения о том, что будут приезжать некачественные футболисты и будет их переизбыток… Ну, это уж кто и как умеет управлять футбольными клубами. У нас, кстати, довольно мало людей по-настоящему умеют это делать. Вот и проверим», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, на данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором в заявке команды на сезон может быть не более 8 иностранцев.
- 18 февраля 2022
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