Анчелотти: в «Реале» никогда не говорили, что клуб выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Я поговорил с президентом Флорентино Пересом, так и со всеми в «Реале». Им так же больно, как и всем нам. Имидж команды пострадал.



Результат игры с «ПСЖ» – наименьшая проблема «Реала», ведь его можно исправить. Наша игра на «Парк де Пренс» была гораздо хуже.



В «Реале» никогда не говорили, что клуб выиграет Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и через три недели мы снова будем бороться с командой Почеттино. В этом нет сомнений», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответная встреча между «Реалом» и «ПСЖ» пройдёт 9 марта в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в матче 24-го тура чемпионата Испании:

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