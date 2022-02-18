Почеттино: Месси — лучший игрок в мире. Пенальти «Реалу» не повлияет на его уверенность

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем команды Лионеле Месси.



«Месси — лучший футболист в мире. Он — это и есть футбол. Если вы хотите объяснить, что такое футбол, то просто скажите, что это Лионель Месси. Не думаю, что незабитый пенальти в ворота «Реала» (1:0) повлияет на его уверенность. Если кто-то так скажет, то он попросту не разбирается в этой игре. «ПСЖ» хорошо играл благодаря тому, как Месси интерпретировал игру», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

34-летний Месси выступает за французскую команду с лета 2021 года, перейдя в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне аргентинский форвард в 21 матче во всех турнирах забил семь голов и отдал восемь голевых передач.