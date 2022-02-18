«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в защитнике «ПСЖ». Парижане готовы подписать Кулибали

Защитник французского «ПСЖ» Преснел Кимпембе входит в сферу интересов команд английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Игнасио Генуарди.

По сведениям источника, в футболисте заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Также сообщается, что «ПСЖ» готов заменить Кимпембе защитником итальянского «Наполи» Калиду Кулибали, чей контракт с командой истекает в 2023 году.

26-летний Кимпембе — воспитанник парижан. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт Кимпембе истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 25-й тур:

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