«Хотел бы стать актёром». Ибрагимович рассказал о планах на будущее

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своём состоянии и поделился мнением о будущем.



«В скором времени я вернусь на поле, это точно. Я уверен во всём, что делаю. Как далеко зайду, я не знаю, но всегда стараюсь идти напролом. Зачем быть обычным, если можешь быть сильнее?



Что касается будущего, мне любопытны некоторые вещи. Например, я хотел бы стать актёром. Хочу заниматься тем, что вызывает выброс адреналина. Но ничто не будет похоже на футбол. Мне придётся что-то изменить в жизни. У меня много проектов, но сейчас я сосредоточен на футбольной деятельности. Когда вернусь, я снесу стадион», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Radio 105.

Напомним, 40-летний Ибрагимович забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А. Также на его счету участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, где он не сумел отметиться результативными действиями.