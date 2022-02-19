«Саутгемптон» обыграл «Эвертон», «Бёрнли» разгромил «Брайтон»

Сегодня, 19 февраля, в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги прошли три матча.



В первом встречались «Саутгемптон» и «Эвертон». Первый гол в матче на 52-й минуте забил полузащитник «святых» Стюарт Армстронг.

Армстронг кладёт мяч в ближний угол:

На 84-й минуте Шейн Лонг установил окончательный счёт в матче — 2:0.

Лонг удваивает преимущество:

Во втором матче играли «Астон Вилла» и «Уотфорд». Встреча закончилась минимальной победой гостевой команды благодаря точному удару Эммануэля Денниса на 78-й минуте встречи.

Деннис забивает с передачи Сарра:

В третьей встрече сыграли «Брайтон» и «Бёрнли». Гости разгромили соперника со счётом 3:0. Счёт в матче на 21-й минуте открыл Ваут Вегорст.

Гол Вегорста:

На 40-й минуте Джош Браунхилл с передачи Вегорста увеличил преимущество «Бёрнли».

Браунхилл забивает при помощи рикошетов:

На 69-й минуте Аарон Леннон установил окончательный счёт в матче.

Леннон доводит счет до разгромного:

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