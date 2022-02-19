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«Саутгемптон» обыграл «Эвертон», «Бёрнли» разгромил «Брайтон»

«Саутгемптон» обыграл «Эвертон», «Бёрнли» разгромил «Брайтон»
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Сегодня, 19 февраля, в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги прошли три матча.

В первом встречались «Саутгемптон» и «Эвертон». Первый гол в матче на 52-й минуте забил полузащитник «святых» Стюарт Армстронг.

Армстронг кладёт мяч в ближний угол:

На 84-й минуте Шейн Лонг установил окончательный счёт в матче — 2:0.

Лонг удваивает преимущество:

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Армстронг – 52'   2:0 Лонг – 84'

Во втором матче играли «Астон Вилла» и «Уотфорд». Встреча закончилась минимальной победой гостевой команды благодаря точному удару Эммануэля Денниса на 78-й минуте встречи.

Деннис забивает с передачи Сарра:

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Уотфорд
Уотфорд
0:1 Деннис – 78'

В третьей встрече сыграли «Брайтон» и «Бёрнли». Гости разгромили соперника со счётом 3:0. Счёт в матче на 21-й минуте открыл Ваут Вегорст.

Гол Вегорста:

На 40-й минуте Джош Браунхилл с передачи Вегорста увеличил преимущество «Бёрнли».

Браунхилл забивает при помощи рикошетов:

На 69-й минуте Аарон Леннон установил окончательный счёт в матче.

Леннон доводит счет до разгромного:

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Англия - Премьер-лига. 26-й тур
19 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 3
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Вегорст – 21'   0:2 Браунхилл – 40'   0:3 Леннон – 69'
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