В «Челси» ждут решения Аспиликуэты. Защитник получил предложение от «Барселоны»

Лондонский «Челси» ждёт решения защитника Сесара Аспиликуэты по поводу дальнейшего места продолжения карьеры испанского футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, предложение «Барселоны» 32-летнему защитнику всё ещё в силе: контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на год. Действующее соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона, он выступает за английскую команду с 2012 года.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 26-м туре английской Премьер-лиги:

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