Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Челси» ждут решения Аспиликуэты. Защитник получил предложение от «Барселоны»

В «Челси» ждут решения Аспиликуэты. Защитник получил предложение от «Барселоны»
Комментарии

Лондонский «Челси» ждёт решения защитника Сесара Аспиликуэты по поводу дальнейшего места продолжения карьеры испанского футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, предложение «Барселоны» 32-летнему защитнику всё ещё в силе: контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на год. Действующее соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона, он выступает за английскую команду с 2012 года.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 26-м туре английской Премьер-лиги:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша на 89-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022