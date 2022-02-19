В «Челси» ждут решения Аспиликуэты. Защитник получил предложение от «Барселоны»
Поделиться
Лондонский «Челси» ждёт решения защитника Сесара Аспиликуэты по поводу дальнейшего места продолжения карьеры испанского футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, предложение «Барселоны» 32-летнему защитнику всё ещё в силе: контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на год. Действующее соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона, он выступает за английскую команду с 2012 года.
В нынешнем сезоне Аспиликуэта в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 26-м туре английской Премьер-лиги:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
20:40
-
20:29
-
20:29
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:03
-
18:35
-
18:09
-
18:05
-
17:23
-
17:16
-
17:04
-
16:48
-
16:43
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:59
-
15:40
-
15:40
-
15:35
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
15:00
Партнерский контент