Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино о судействе в матче с «Нантом»: понимаю нервозность Леонардо и игроков

Почеттино о судействе в матче с «Нантом»: понимаю нервозность Леонардо и игроков
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:3).

«Вы должны разделять вещи и не сваливать вину на судью. Мы проиграли не из-за судьи, но он сыграл важную роль. Критерии для двух команд были разными, нас судили по-разному, и поэтому я могу понять нервозность спортивного директора и игроков. Мы делали хорошие вещи, даже очень хорошие в атаке, но не могли противостоять сопернику в защите, а потом в этом матче было много столкновений. С точки зрения владения мячом, Неймар, Мбаппе и Месси показали очень хорошую игру, жаль, что мы не освоили другой аспект, оборонительную бдительность», — приводит слова Почеттино Le Figaro.

«ПСЖ» потерпел лишь второе поражение в этом сезоне Лиги 1. «ПСЖ» (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (38) поднялся на пятую позицию.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо остался недоволен судейством в матче с «Нантом».

Новость по теме
«ПСЖ» потерпел второе поражение в Лиге 1, уступив «Нанту». Неймар не реализовал пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022