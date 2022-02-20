Почеттино о судействе в матче с «Нантом»: понимаю нервозность Леонардо и игроков

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:3).
«Вы должны разделять вещи и не сваливать вину на судью. Мы проиграли не из-за судьи, но он сыграл важную роль. Критерии для двух команд были разными, нас судили по-разному, и поэтому я могу понять нервозность спортивного директора и игроков. Мы делали хорошие вещи, даже очень хорошие в атаке, но не могли противостоять сопернику в защите, а потом в этом матче было много столкновений. С точки зрения владения мячом, Неймар, Мбаппе и Месси показали очень хорошую игру, жаль, что мы не освоили другой аспект, оборонительную бдительность», — приводит слова Почеттино Le Figaro.
«ПСЖ» потерпел лишь второе поражение в этом сезоне Лиги 1. «ПСЖ» (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (38) поднялся на пятую позицию.
Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо остался недоволен судейством в матче с «Нантом».
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