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«Монако» запрашивает € 80 млн за полузащитника, которым интересуются «Челси» и «МЮ»

«Монако» запрашивает € 80 млн за полузащитника, которым интересуются «Челси» и «МЮ»
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«Монако» не планирует расставаться с полузащитником Орельеном Тчуамени, поэтому установил ценник за французского футболиста в размере € 80 млн, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей. Об этом сообщает Le10sport.

По сведениям источника, 22-летним Тчуамени интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Полузащитник хочет остаться во французской команде, так как в «Монако» он будет гарантированно получать игровую практику в преддверии чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Тчуамени в 32 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение футболиста с «Монако» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

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