Сарри: если бы не еврокубки, «Лацио» бы боролся за место в четвёрке

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал прошедшую встречу.

«Это была хорошая игра, если учесть, что мы потеряли важных игроков, а прошлый матч провели всего 72 часа назад. Мы бы не пропускали такие голы, если бы у нас было больше времени для тренировок. Нужно работать над мелочами.

Если бы не еврокубковые матчи, «Лацио» бы уже боролся за место в четвёрке Серии А. Если перед игрой в чемпионате у нас не было еврокубковой встречи, то мы стабильно набираем очки.

Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через три дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — признак прогресса», – приводит слова Сарри Football Italia.