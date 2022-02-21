Сарри: если бы не еврокубки, «Лацио» бы боролся за место в четвёрке

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал прошедшую встречу.
«Это была хорошая игра, если учесть, что мы потеряли важных игроков, а прошлый матч провели всего 72 часа назад. Мы бы не пропускали такие голы, если бы у нас было больше времени для тренировок. Нужно работать над мелочами.
Если бы не еврокубковые матчи, «Лацио» бы уже боролся за место в четвёрке Серии А. Если перед игрой в чемпионате у нас не было еврокубковой встречи, то мы стабильно набираем очки.
Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через три дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — признак прогресса», – приводит слова Сарри Football Italia.
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