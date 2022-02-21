«Ювентус» готов продлить контракт с Дибалой, если его агент откажется от больших выплат
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Итальянский «Ювентус» готов удовлетворить требования нападающего Пауло Дибалы по зарплате в новом контракте, если его агент откажется от больших комиссионных. Об этом сообщает Calciomercato.
Контракт аргентинского футболиста истекает предстоящим летом: он может покинуть «Ювентус» в статусе свободного агента.
28-летний Дибала стал игроком туринцев летом 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 20 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал пять голевых передач. Также на его счету четыре результативных действия (3+1) в четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Рыночная стоимость аргентинского нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.
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