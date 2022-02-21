Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» готов продлить контракт с Дибалой, если его агент откажется от больших выплат

«Ювентус» готов продлить контракт с Дибалой, если его агент откажется от больших выплат
Комментарии

Итальянский «Ювентус» готов удовлетворить требования нападающего Пауло Дибалы по зарплате в новом контракте, если его агент откажется от больших комиссионных. Об этом сообщает Calciomercato.

Контракт аргентинского футболиста истекает предстоящим летом: он может покинуть «Ювентус» в статусе свободного агента.

28-летний Дибала стал игроком туринцев летом 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 20 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал пять голевых передач. Также на его счету четыре результативных действия (3+1) в четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость аргентинского нападающего оценивается порталом Transfermarkt в € 50 млн.

Новость по теме
Источник: «Ювентус» готов предложить Дибале контракт на € 8 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022