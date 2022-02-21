Фанаты приехали из Чили, чтобы посмотреть на игрока «Блэкберна». Оказалось, у него травма

Чилийские поклонники нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона Диаса попали в неприятную ситуацию.



Как сообщает Daily Mail, фанаты преодолели почти 12 тыс. км — из Сантьяго в Блэкберн, чтобы понаблюдать за игрой форварда в матче 33-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом». Когда поклонники Диаса приехали в Англию, они узнали, что форвард получил травму и не сможет принять участия в матче. Затем игру отменили из-за снегопада.



Нападающий решил поддержать своих поклонников. Пресс-служба «Блэкберна» опубликовала в «Твиттере» видео, на котором Диас пожелал фанатам удачи и сказал, что будет рад их увидеть на следующих играх.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Диас сыграл в 30 матчах, в которых забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.