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Фанаты приехали из Чили, чтобы посмотреть на игрока «Блэкберна». Оказалось, у него травма

Фанаты приехали из Чили, чтобы посмотреть на игрока «Блэкберна». Оказалось, у него травма
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Чилийские поклонники нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона Диаса попали в неприятную ситуацию.

Как сообщает Daily Mail, фанаты преодолели почти 12 тыс. км — из Сантьяго в Блэкберн, чтобы понаблюдать за игрой форварда в матче 33-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом». Когда поклонники Диаса приехали в Англию, они узнали, что форвард получил травму и не сможет принять участия в матче. Затем игру отменили из-за снегопада.

Нападающий решил поддержать своих поклонников. Пресс-служба «Блэкберна» опубликовала в «Твиттере» видео, на котором Диас пожелал фанатам удачи и сказал, что будет рад их увидеть на следующих играх.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Диас сыграл в 30 матчах, в которых забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.

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