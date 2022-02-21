Коллимор — о матче с «МС»: Кейн хорошо сыграл, но где он был весь сезон? Это несправедливо

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор высказался об игре форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:2). Игрок в этой встрече сделал дубль.
«Кейн прекрасно себя проявил. Но где он был весь сезон? То, что такие выступления редки, кажется несправедливым по отношению к «Тоттенхэму» и его фанатам, которые платят игроку зарплату.
Как можно быть игроком мирового класса в одном матче, а на протяжении 20 – средним. Гарри ещё два года будет в состоянии забивать много голов. Он не так физически одарён, как Роналду или Ибрагимович.
Но я задаюсь вопросом, не упустил ли он шанс перейти в большой клуб. Если «Сити» выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов, Гвардиола сможет сказать, что подписание Кейна – это больше не актуальная задача», — цитирует Коллимора Mirror.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Кейн сыграл в 22 матчах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 26-й тур:
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